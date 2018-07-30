Edremit Belediyesi bir ayda 80 bin metrekare parke taş döşedi

Akçay ve Sarıkız Mahallelerinde kısa süre içerisinde 80 bin metrekare parke taş kaplaması yapıldı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akçay ve Sarıkız Mahallesi’nde cadde ve sokaklar parke taş kaplanarak yenileniyor. BASKİ’nin su şebekesi nedeniyle kazdığı yollar ve çeşitli nedenlerle bozlan yollar baştan sona parke taşla kaplanıyor. Akçay Mahallesi 53 Evler Mevki’nde ki Lale Caddesi ve bağlantılı sokaklarından sonra Sarıkız Mahallesi’nde Gazi İnebey Caddesi’de baştan sonra pake taşla kaplandı. Sarıkız Mahallesi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Parkı çevresinde devam eden çalışmalar da kısa süre içerisinde tamamlanacak. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde toplam 80 bin metrekare parke taş kaplaması tamamlanmış olacak. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar tozdan topraktan kurtuldukları için teşekkür ettiler.

Altınoluk, Narlı, Edremit kent merkezi başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyip çalışanlardan bilgi alan Edremit Belediye Bakanı Kamil Saka, “Büyük bir kent olan Edremitimiz’de kırsal merkez ayrımı yapmadan her noktaya hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Turizm sezon nedeniyle yoğunluk yaşanan mahallelerimizde ki çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Edremit Belediyesi’nin kaynaklarını tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın refahı için eşit şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.