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20 Haziran 2018 14:28

Edremit Belediyesi sosyal medyadan “Kapalıyız” mesajı yayınladı

Balıkesir’in tatil merkezi Edremit’te ilçe belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesaj ile tatilcilere seslenerek “Kapalıyız” dedi.

Edremit Belediyesi sosyal medyadan “Kapalıyız” mesajı yayınladı

20 Haziran 2018 14:28


24 Haziran’da yapılacak seçimlerde tüm vatandaşların oy kullanımına katılımlarını artırmak için Edremit Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden “Geleceğimiz için 24 Haziran 2018 günü sizlere hizmet vermeyeceğiz” dedi. Mesajda ayırca “Tatil için ilçemizi seçen herkese çok teşekkür ederiz. Ancak, şimdi zaman oy verme zamanı. Yok öyle bir oydan bir şey olmaz demek. Önce oyunuzu kullanın tatilinizi en iyi şekilde geçirmek için biz hep buradayız” denildi. Edremit Belediyesi resmi sosyal medya hesabında yayınlanan mesajda ayrıca büyük harfler ile “Kapalıyız” yazması dikkatleri çekti.




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