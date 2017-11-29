Edremit Bld. Gürespor - Edirne Bld. Edirnespor maçın ardından

Ligi’nin 10. Haftasında Edirne Bld. Edirnespor takımını konuk eden Edremit Bld. Gürespor, karşılaşmayı 66-49 skorla tamamladı ve maçın ardından antrenörler ile oyuncular maçı değerlendirdi.

Edremit Spor Salonu’nda oynanan maçın ardından basın toplantısına katılan Edremit Bld. Gürespor Takımı Başantrenörü Ömer Buharalı, “Bu maç bizim için önemliydi. İyi bir istikrar yakalayamadık sezon başından beri. Galibiyet serisi yakalamaya çalışıyoruz. Hiç istemediğimiz maçları kaybettik. Edirne takımı son zamanlarda üst seviyede iyi basketbol oynuyor. Tehlikeli bir takım. Bunun da farkındaydık ve rakibi ciddiye alarak oynadık. İlk devrede iyi müdafaa yaptık. Rakibin savunmasını bozarak işimizi kolaylaştırdık. İkinci yarıda oyundan biraz düştük. Ama yanımıza rakibi yanaştırmadık. İyi oynadık. Her oyuna giren oyuncumuzdan katkı aldık. Benim için en değerlisi de buydu. Üzerine ekleyerek gitmemiz lazım. Sezon uzun. Hedeften şaşmadık. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Rakibi mücadelesinden dolayı kutluyorum” dedi.

Gürespor kaptanı Betül Pehlivan ise, “Edirne ciddi bir rakipti. Bunun farkında olarak başladık. Maçı almamız gerekiyordu. Kötü giden grafiğimizi düzeltmek adına iyi oynadık ve kazandık. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Ama gülen taraf biz olduğumuz için gayet mutluyuz” diye konuştu.

Edirne Bld. Edirnespor Takımı Başantrenörü Anıl Aydın da, “Öncelikle Güre ekibini tebrik ediyorum. İyi basketbol oynadılar. Bizim belki hafta sonundan kalan bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Maça iyi başlayamadık. Ritim bulduğumuz süre sayısı çok azdı. İstediğimizi elde edemedik. Kazanmaya gelmiştik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Teşekkür ederim” dedi.

Edirnespor oyuncusu Kader Çavdar, “Hedeflediğimiz bir maçtı. İstediğimiz gibi oynayamadık. Rakip takımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.