Edremit-Düsseldorf uçuşları başladı

Edremit Körfezini dünyaya bağlayan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan Almanya’nın Düsseldorf kentine direk uçuşlar başladı. Her hafta salı günü düzenlenen uçuşlar karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Bölge turizmine büyük katkıda bulunan seferlerin başlamasıyla birlikte özellikle Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde yaz aylarını geçiren Almanya’da yaşayan Türk Vatandaşları uçuşlara büyük ilgi gösterdi. Yaz sezonu boyunca haftada bir gün olarak gerçekleştirilecek uçuşlarda şimdiden doluluk oranları dikkatleri çekiyor.