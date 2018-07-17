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17 Temmuz 2018 18:50

Edremit Emniyet Müdürlüğü’nde nöbet değişimi

Balıkesir’in Edremit ilçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay’ın dış görevle Sudan’a atanması ile boşalan göreve Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Sönmez atandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü’nde nöbet değişimi

17 Temmuz 2018 18:50


Görevde bulunduğu süre içinde başarısı ile dikkat çeken ve ilçe halkının gönlünde taht kuran Alpay, Güney Sudan’da bulunan Birleşmiş Milletler Polis Gücü’ne tayin oldu. Boşalan göreve ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevini yürüten ve geçtiğimiz ay İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Zafer Sönmez atandı. Sönmez’in ise Balıkesir merekez ve genelinde özellikle uyuşturucu ve organize suç örgütleri ile mücadelesi ile tanındığı öğrenildi.


Öte yandan Havran İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, Edremit’e ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Gönen Emniyet Müdürü Turgut Coşkun’da Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.




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