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29 Kasım 2017 15:00

Edremit Halk Eğitim’den kan ve organ bağışı kampanyası

Balıkesir’in Edremit İlçesinde Edremit Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kan ve organ bağışı kampanyası düzenlendi.

Edremit Halk Eğitim’den kan ve organ bağışı kampanyası

29 Kasım 2017 15:00


Edremit Cumhuriyet Meydanında Kızılay ile ortaklaşa yapılan bağış kampanyasının büyük ilgi gördüğü gözlemlendi. Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zerrin Eğrioğlu “Cumhuriyet Meydanında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü “Değerlerimizi Yaşatıyoruz, Herkes İçin Paylaşıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen Kan ve Organ Bağışına destek veren tüm kursiyerlerimize ve halkımıza sonsuz teşekkür ederek toplum yararına olacak tüm faaliyetlerin sonuna kadar arkasında olacağız. Kızılay ekibine de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.




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