İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit havacılığın önemli merkezlerinden birisi olacak

Türkiye’de havacılık sektörü hızla yol alırken Balıkesir’in Edremit ilçesi havacılıkta ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye'de havacılık sektörü hızla yol alırken Balıkesir'in Edremit ilçesi havacılıkta ilerlemeye devam ediyor.


Uluslararası bir havalimanına, havacılık fakültesine, uçuş okullarına ve havacılık festivaline ev sahipliği yapan Edremit sektörün önemli çekim merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor. Havacılık sektöründeki hızlı ilerleyişe ayak uyduran Edremit ilçesi özellikle havacılığa gönül vermiş yeni havacıların gözde mekanları arasında gösteriliyor. Eğitimlerde, iklim şartları, uçuşa elverişlilik ve yoğun olmayan hava trafiği ile pilot okullarının tercihi olan Edremit büyük ilgi görüyor


Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı, Eğitmen Pilot Mustafa Gürer, bölgede havacılığın önemli bir yol kat ettiğini ifade ederek “Edremit uçuş yoğunluğu, altyapısı, iklimi ile havacılık için güzel bir merkez. Yılın uzun bir zamanı hür türlü hava aracı ile eğitimler mümkün. Ayrıca üniversitemiz, uçuş okullarımız ve bu yıl 500 bin yolcu kapasitesini geçmeyi hedefleyen uluslararası Koca Seyit Havalimanımız ile Edremit havacılığın parlayan yıldızları arasında gösteriliyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.