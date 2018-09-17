Edremit ilk ders zili çaldı

Balıkesir'in Edremit İlçesi genelinde öğrenim gören 23 bin 548 öğrenci için 2018/2019 eğitim-öğretim yılı ilk ders zili ile başladı. Tüm eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerimiz 14 Haziran 2019 tarihine kadar okullarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecekler.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okulların eğitim-öğretime açılmasıyla birlikte Şehit Hamdibey İlkokulu'nu ve Bostancı İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yetkililerinden bilgi aldı. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Yusuf Koç “Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, oldukça heyecanlıyız. Okulların tatile girdiği 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren okullarımızı bugüne hazırlamak için çok çalıştık. Okul yöneticilerimiz özverili çalışmalarıyla okullarımızı öğrencilerimiz için hazır hale getirdiler. Hafta sonları bile çalışarak Bakanlığımızın gönderdiği ücretsiz ders kitaplarını okulun açıldığı ilk gün öğrencilerimize teslim ettiler. Bizlerbu öğretim yılında da milli-manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerleri içselleştirmiş, bilgiyi ve teknolojiyi üreten, öğrenciler yetiştirme gayretiyle, Bakanlığımızın 2023 hedeflerine ulaşmak için tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte azimle çalıştıklarını belirterek, öğrencilere kendi öğrencilik yıllarından örnekler verdi. Başarılı olmak ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmalısınız, zorluklar karşısında pes etmemeli, azimli olmalısınız, azimli olup çok çalışırsanız hedeflerinize ulaşmamanız için hiçbir neden kalmaz.” diyerek 2018/2019 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.