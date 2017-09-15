Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 08:31

Edremit Kaymakamlığı sele, sepet ve hasır örücülüğü kursu açıyor

Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı tarafından 18 Eylül 2017-06 Ekim 2017 tarihleri arasında 15 gün geleneksel el sanatlarından sele, sepet, hasır örücülüğü ile plaj şemsiyesi yapımı kursu düzenleyecek.

Edremit Kaymakamlığı sele, sepet ve hasır örücülüğü kursu açıyor

15 Eylül 2017 08:31


Geleneksel el sanatlarının ve sanatkârlarının uzun vadede yok olmaması amacıyla Edremit Kaymakamlığınca hazırlanan proje Edremit ilçesinde bir dönem önemli geçim kaynakları arasında sayılan geleneksel el sanatlarından "sele, sepet ve hasırcılığın" değişen koşullara ticari, ekonomik, teknolojik, kültürel uyum sağlayamayarak kaybolmaya yüz tuttuğu bu mesleğin yerini plastik eşyaların alması bu sanatın yok olup gitmesine neden olduğu tespit edildi. Geçmişini bilmeyen bir neslin geleceği aydınlatamayacağı düşüncesinden yola çıkarak proje kapsamında; kaybolmaya yüz tutmuş ve yeni nesil tarafından neredeyse hiç bilinmeyen sele, sepet ve hasırcılığın yaşatılması ve yaygınlaştırılması için genç kuşaklara öğretilmesi planlanmakta.


Edremit Kaymakamlığı Proje Koordinasyon birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında 40 kişilik katılımcıya mesleki yeterlilik kazandıracak kurslar düzenlenecek. Aynı zamanda önemli bir turizm merkezi olan Edremit’e özgü turistik hediyelik eşya üretimi yoksunluğu; elde edilen bu beceri sayesinde çeşitlenerek artacak. Eğitimde özellikle hasır güneşlik şemsiye örgü tekniği ile sele, sepet ve hasır örgü teknikleri katılımcılarımıza öğretilerek istihdam edilebilirlikleri artacak ve Edremit’in lokomotifi sayılan turizm ekonomisine katkı sağlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç