Edremit Kızılkeçili’de yol sevinci

Akçay kavşağından itibaren 2 bin 700 metrelik yolda sıcak asfalt dökümüne başlanırken, yol kenarlarına yeni aydınlatma direkleri dikildi.

İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki Kızılkeçili’de başlatılan yol yapımı devam ederken, mahalleye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. Çalışmaların 4 günde tamamlanacağını anlatan Kızılkeçili Muhtarı Ali Deveci, yenilenen yolun mahalleye çok şey katacağını söyledi. 3 kilometrelik Hasan Boğuldu yolunun tamamlandığını anlatan Deveci, “Mahallemiz doğal güzelliğiyle büyük ilgi görmektedir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Mahallede 2 bin 500 kişi yaşamaktadır. Akçay kavşağından itibaren 2 bin 700 metre olan yolumuz sıcak asfalt yapılıyor. 2 gün önce başlayan çalışmalar 2 gün sonra tamamlanacak. Bu arada yolda aydınlatmalar tamamlandı. Asfaltın tamamlanmasının ardından yaya ve bisiklet yolları yapılacak. Yolumuzun tamamlanması ile turizmde daha iddialı olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.