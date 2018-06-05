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05 Haziran 2018 13:29

Edremit Kızılkeçili’de yol sevinci

Edremit ilçesinde, turistik Kızılkeçili Mahallesinde yol yapımına başlanması vatandaşları sevindirdi.

Edremit Kızılkeçili’de yol sevinci

05 Haziran 2018 13:29

Akçay kavşağından itibaren 2 bin 700 metrelik yolda sıcak asfalt dökümüne başlanırken, yol kenarlarına yeni aydınlatma direkleri dikildi.


İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki Kızılkeçili’de başlatılan yol yapımı devam ederken, mahalleye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. Çalışmaların 4 günde tamamlanacağını anlatan Kızılkeçili Muhtarı Ali Deveci, yenilenen yolun mahalleye çok şey katacağını söyledi. 3 kilometrelik Hasan Boğuldu yolunun tamamlandığını anlatan Deveci, “Mahallemiz doğal güzelliğiyle büyük ilgi görmektedir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Mahallede 2 bin 500 kişi yaşamaktadır. Akçay kavşağından itibaren 2 bin 700 metre olan yolumuz sıcak asfalt yapılıyor. 2 gün önce başlayan çalışmalar 2 gün sonra tamamlanacak. Bu arada yolda aydınlatmalar tamamlandı. Asfaltın tamamlanmasının ardından yaya ve bisiklet yolları yapılacak. Yolumuzun tamamlanması ile turizmde daha iddialı olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.




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