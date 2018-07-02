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02 Temmuz 2018 12:42

Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği açılışı gerçekleşti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği açılışı Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği açılışı gerçekleşti

02 Temmuz 2018 12:42


Çölyak hastalığı ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı açılışta Dernek Başkanı Betül Özdemir Kaya tarafından hastalık konusunda açıklamalarda bulunulurken, çölyak hastalarının kullanması gereken gıdalar konusunda da bilgiler verildi. Daha sonra çölyak hastalığı ile ilgili filmler gösterildi.


Açılışta konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneğinin ilçemize ve körfezimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bölgemizde 50’ye yakın çölyak hastası bulunmaktadır. Bu nedenle derneğimiz çölyak hastalığı ve farkındalığı konusunda önemli bir misyon üstlenmektedir. Bugün körfezimizde çölyak hastalarının bir çatı altında toplanması; çölyak hastalığına farkındalığı arttırarak, hastalar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendireceğine inanıyorum. Özellikle ilçemizde ikamet eden çölyak hastası vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylıkla idame ettirebilmelerini sağlamak ve duyarlı olmak hepimizin görevidir. Çölyak Hastalarının günlük yaşamlarında glütensiz ürünlere rahatça ulaşabilmesi için Edremit Kaymakamlığı olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Marketlerimizin çölyak konusunda bilinçlendirilmesini sağlayarak, takibini yapacağız. Son yıllarda bilimde yaşanan gelişmelerle birlikte bu hastalığın tedavisinin kısa zamanda bulunacağını ümit ediyorum. Derneğin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkan V. Metin Tuncer, dernek yetkilileri, üyeleri ve davetliler katıldı.




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