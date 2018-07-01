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01 Temmuz 2018 14:51

Edremit Körfezindeki Çölyaklılar dernek çatısı altında bir araya geldi

Edremit ilçesinde, Çölyak hastaları Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği çatısı altında bir araya geldi.

Edremit Körfezindeki Çölyaklılar dernek çatısı altında bir araya geldi

01 Temmuz 2018 14:51

Derneğin açılışı, Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde yapılırken, çölyak hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.


Edremit Körfezindeki çölyak hastaları, Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği çatısı altında bir araya geldi. Betül Özdemir Kaya başkanlığında kurulan dernek yaklaşık 50 çölyak hastasını bir araya getirirken, derneğin açılışı da Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Açılışa, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ile çölyaklı vatandaşlar katıldı. Açılışa katılan çölyak hastası Tiyatrocu Özlem Atağ, hastalık konusunda açıklamalarda bulunurken, çölyak hastalarının kullanması gereken gıdalar konusunda da bilgiler verdi. Anlatılan konularla ilgili filmler gösterildi. Dernek Başkanı Betül Özdemir Kaya’da, çölyak hastalarının kullanması gereken gıdaların market raflarında yeterince yer almadığından yakındı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner’de, derneğin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, destek olacaklarını dile getirdiler.




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