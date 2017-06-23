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23 Haziran 2017 11:17

Edremit Körfezindeki sahillerde cankurtaranlar görevlerine başladı

Bayram tatili ve yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Edremit Körfezinde yoğunlaşan sahillerde can kurtaranlar görevlerine başladı.

Edremit Körfezindeki sahillerde cankurtaranlar görevlerine başladı

23 Haziran 2017 11:17


Edremit Körfezinde mavi bayraklı plajlarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafında can kurtaran hizmeti verilmeye başlandı. Özellikle yoğun geçmesi beklenen Ramazan Bayramı tatili öncesi plajlarda gerekli güvenlik önlemleri alındı. Mavi Bayraklı plajlarda başlatılan can kurtaran hizmeti günün belirlenen saatlerinde aralıksız olarak devam edecek. Yaz sezonu boyunca plajlarda tatilcilerin güvenliği için çalışma yapacak olan can kurtaranlar tüm hazırlıklarını yaparak faaliyetlerine başladılar. Ayrıca bir çok plajda güvenli yüzme alanları oluşturulması için şamandılama çalışması da yapıldı.




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