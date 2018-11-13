Edremit Milli Eğitim Müdürlüğünde kapsayıcı eğitim seminerleri devam ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının merkezi ve mahalli hizmet içi eğitim planında yer alan ve 12 Kasım-16 Kasım tarihleri arasında Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yöneticileri için üç grup halinde düzenlenen Kapsayıcı Eğitim Yöneticilerinin Eğitimi Kursları başladı.

Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlayan kursun açılışına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç: “Kapsayıcı eğitim anlayışı, eğer kendilerine ihtiyaç duydukları olanaklar sağlanırsa, kendileri için konulan eğitsel hedeflere tüm öğrencilerin ulaşabileceğini kabul eder. Bu eğitim yaklaşımı, öğrenciler arasındaki farklılıkları bir problem olarak değil, öğretimi zenginleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirir. Öğrenenler arasındaki farklılıkları doğal olarak karşılayan ve destekleyen bu yenilikçi bakış açısına sahip eğitimle sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlara her çocuğun eşit düzeyde ve en iyi şekilde erişimi sağlanacaktır. Kapsayıcı eğitim, sadece teknik veya kurumsal değişimi değil, aynı zamanda felsefi bir değişimi de işaret etmektedir. Şu ana kadar yapılan bu eğitimlerden aldığım dönütler çok olumlu. Bu eğitimi alan arkadaşlar, çok mutlu olduklarını, eğitim sonrasında oluşan farkındalıklarını tüm meslektaşlarıyla paylaşacaklarını söylediler.” dedi ve eğitim görevlisi Ömer Aydın'a, kursa katılan yöneticilere başarılar diledi.

Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen kursların açılışına ise İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehim Altun katıldı ve eğitim görevlileri Suat Osman Fırat ile Abdi Savaşlı'ya çalışmalarında başarılar diledi.