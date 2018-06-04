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04 Haziran 2018 12:12

Edremit Müftülüğü’nün gençlik projesi büyük ilgi gördü

Edremit Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören ‘Cami-Gençlik buluşmalarının yemekli final gecesi muhteşem oldu.

Edremit Müftülüğü’nün gençlik projesi büyük ilgi gördü

04 Haziran 2018 12:12


Güre’de bulunan Termal Tesislerde iftar yemeği ile yapılan final büyük coşkuya sahne olurken geceye Kaymakam Ali Sırmalı, daire amirleri, çevre ilçe müftüleri, din görevlileri ve özellikle projenin en kıymetlileri olan gençlerle birlikte toplam 300’ü aşkın davetli katıldı.


Edremit Müftülüğü, ilk kez bu sene gençlerimize cami merkezli bir hayat şuurunu, milli ve manevi değerlerle donanmayı, kötü hal ve davranışların önüne geçmeyi hedef edinmiş önemli bir projeyi hayata geçirmişti. “Cami- Gençlik Projesi” adındaki buluşmalarla geleceğimizin teminatı olan gençleri camilerle kaynaşmalarını sağlayacak önemli bir adım attı.


Kur’an-ı kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler, kasideler okundu. Mehterân Takımının gösterisi ile coşkulu anlar yaşandı. İftar öncesi manevi duyguların yoğunlaştığı bir zaman diliminde gençler ve diğer katılımcıların iştirakiyle tehlil, salâvat ve tekbirler getirildi.


Bu senenin bir başlangıç olduğunu, sonraki senelerde bu güzel buluşmalara devam edeceklerini belirten İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, gençlerimize yapılan hiçbir yatırımın sonuçsuz kalmayacağını ve dokunamadığımız her gönlün kıyamette hesabının verilemeyeceği gerçeğini dile getirdi.


Daha sonra ‘Cami-Gençlik Buluşması’ programlarına eksiksiz katılan gençlerimiz arasında kura çekimi yapıldı. Kurada sonucunda birinci gelen bir gence dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye ise bisiklet hediye edildi.


Projenin uygulanmasında ve iftar programında katkısı olan başta Proje Koordinatörü ve Şube Müdürü Adem Polat’a, gençlerimizle gönül bağı kurarak gayretlerini esirgemeyen din gönüllülerine ve gençleri buluşmasında desteklerini esirgemeyen ailelere ve geleceğin teminatı gençlere teşekkür edildi.




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