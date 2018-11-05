Edremit polisi suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi, oto hırsızlığı yapan iki kişi ve araçtan silah ile havaya ateş açan 2 kişi olmak üzere toplam 6 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi'nde kapı zillerini çalıp kapıları zorlayan kişilerin olduğu ihbarı üzerine R.Ç ve P.B. isimli iki kişi gözaltına alındı. R.Ç.'nin evden hırsızlıktan 18 kaydının olduğu tespit edildi.

İkinci olayda ise Darsofa Mahallesi 320 sokakta 4 kişinin bir aracı iterek götürdüğünü gören ekipler sokağa girdiği esnada 3 kişi yaya olarak kaçtı. Diğer kişi ise bir pikaba binerek kaçtı. Araç içinde bulunan iki kişi polisin sıcak takibi sonucunda Akçeşme mevkiinde kaza yaparak durduruldu. Araçta bulunan E.D. ve F.K. gözaltına alındı.

Üçüncü olayda ise Ülkü Yolu üzerinde bir araçtan silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine 10 LA 729 plakalı araç polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada bir adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir adet fişek bulundu. H.A. ve araç sürücüsü A.G.İ. gözaltına alındı.

Üç olayda gözaltına alınan 6 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.