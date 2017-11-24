Edremit protokolünden emekli öğretmenlere vefa ziyareti

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak emekli öğretmen Sabri Meydan’ı ziyaret eden protokol üyeleri, daha sonra emekli öğretmen Şaban Duman ve Gürkan Ataman’ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında uzun yıllar hizmet ederek Türk Milli Eğitimine sağladığı önemli katkılar sebebiyle minnet ve şükranlarının ifadesi olarak emekli öğretmenlere çiçek ve plaket takdim edilirken, Kaymakam Ali Sırmalı, "Öğretmenler gününün amacı öğretmenin toplumdaki yerini, rolünü, önemini ve değerini kavratmak, sorunlarını belirlemek ve öğretmeni olması gerekli yüce konuma oturtmaktır. Öğretmenlerin kendi aralarında bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin kutsal bilincine varmalarını sağlamaktır. İşte, Öğretmenler Günü, bu fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Öğretmenlik kutsal bir meslek, emekli olduktan sonra da hatırlanmak, ilgi görmek çok güzel bir duygu olsa gerek. Bundan sonra ki yaşantısında uzun ömürler ve sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Öğrencilerimize, öğretmenleri sadece öğretmenler gününde değil de zaman zaman hatırlaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Öğretmenlerin üzerimizde gerçekten çok büyük emekleri var. Bu yüzden ahirete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ise, "Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Emekliolan öğretmenlerimizi ziyarete geldik. Sağ olsunlar bizleri çok iyi karşıladılar. Öğretmenlerimizin duygu ve düşünceleri bizleri çok etkiledi. Hala onlardan öğrenebileceğimiz çok şey var. Gerçekten öğretmenlik farklı bir meslek, hala o mesleğin izleri karakterleri üzerlerinde devam ediyor. Sevdikleriyle beraber daha nice öğretmenler gününe ulaşmalarını yüce Allah’tan diliyorum." dedi.