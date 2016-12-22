Edremit, tanıtım faaliyetlerine hız verdi

26-29 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) öncesi hazırlık toplantısı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında yapıldı.

Bu yıl 26-29 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Edremit’in daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi için gerçekleştirilen hazırlık toplantısında faaliyet ile ilgili yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıya; Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Balıkesir Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyüp Satıl’ın katıldı.