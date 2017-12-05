Edremit tarihi turizme kazandırıyor

Edremit Belediyesi kültür mirasına sahip çıkmak, tarihi gelecek kuşaklara aktarmak ve turizme kazandırmak için çalışıyor. Mitolojide Edremit’in tarihi Antandros Antik Kenti’nden yola çıkarak Akdeniz’in liman kentlerini dolaşarak İtalya’ya ulaşan ve torunları bugünkü Roma kentini kuran Aeneas’ın yolculuğu Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan “Aeneas Kültür Rotası Projesi” ile yeniden hayat bulacak. Bölgenin uluslararası tanınırlığını ve turistik potansiyelini arttıracak olan ve Türkiye’den bir yerel yönetimin başvurduğu Akdeniz’deki ilk ve tek arkeolojik kültür rotası olmasını sağlayacak Aeneas Kültür Rotası Projesi, 27-29 Eylül 2017 tarihinde İtalya’da düzenlenen 7. Avrupa Konseyi Kültür Rotaları İstişare Forumu’nda değerlendirildi. Forumda ki sunumu beğeni ile karşılanan ve başarılı bulunan Edremit Belediyesi’nin “Aeneas Kültür Rotası Projesi” Avrupa’nın tescilli kültür rotalarının arasına girebilmek için merkezi Lüksemburg’ta olan Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından adaylığa hak kazandı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Türkiye, Tunus, İtalya, Arnavutluk ve Yunanistan’ın dâhil olduğu beş Akdeniz ülkesinin ortak kültürel/arkeolojik köklerini korumak ve bunların üzerine yeni turistik ürünler inşa etmeyi amaçlayan projemize, Forum’a katılan Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü temsilcileri büyük bir ilgi ve özen göstermişler. Rotadaki yabancı belediyelerle yerel ekonomiye faydalı ve akıllı bir işbirliği kurarak, Edremit’in görünürlüğü ve uluslararası turizm ziyaretinin arttırmasını amaçlayan, Aeneas Kültür Rotası Projesi Avrupa Konseyi tarafından tescilli kültür rotaları listesine girmek üzere ilk adım atmıştır. İtalya’da ki forumda, diğer yeni rota projeleri ile beraber, Aeneas Kültür Rotası sunuma kabul edilmiştir ve hemen ardından Avrupa Konseyi Kültür Rotaları’na aday rota olmaya uygun görülmüştür. Bu önemli ve prestijli netice, projemizin görkemli ve yoğun olacak uluslararası etkinlikler programına alınmasının ilk adımıdır” dedi.

Antandros kazılarını yürüten Tarihi Antandros Antik Kentini Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert ise yaptığı açıklamada, Antandros’un ve mitolojik kahraman Aeneas’ın Anadolu’nun önemli kültürel miraslarından birisi olduğunu belirterek, Aeneas Kültür Rotası’nın Antandros’un kültürel değer olarak uluslararası tanınırlığına ve turizme kazandırılmasında çok önemli katkılar sağlayacağını kaydetti. Cömert, Antandros Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının 2001 yılında başladığını bugün Edremit Belediyesi’nin katkıları ile Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığında ki kazı ekibi tarafından kazıların aralıksız olarak devam ettiğini ifade etti.