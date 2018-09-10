Edremit Türküleri konseri büyük ilgi gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile repertuvara kazandırılan Edremit Türküleri yapılan konser ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Konser ve türküler büyük ilgi gördü.

Faruk Serpil Parkı'nda düzenlenen ve büyük ilgi gören "Eski Edremit Fotoğraf Sergisi"nin ardından TRT sanatçıları Hale Gür, Ahmet Günday, Erol Köker, Tuğba Ger, Bahattin Turan, Ali Çakar ve Zeki Çiçek tarafından seslendirilen "Edremit Türküleri" konseri dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Herkesin türkülere eşlik ettiği konserin bitiminde Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin, Mehmet Ertaş, Metin Tunçer ve belediye meclis üyeleri tarafından sanatçılar ile kaynak kişilere plaket verildi. Konser ilçe halkı tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.