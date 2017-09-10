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10 Eylül 2017 13:31

Edremit Uluslararası Açık Su Maratonu yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen Edremit Uluslar arası Açık Su Maratonu 247 sporcunun katılımıyla 2 bin ve 4 bin metrede yüzüldü.

Edremit Uluslararası Açık Su Maratonu yapıldı

10 Eylül 2017 13:31


Edremit Belediyesi ile İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından Türkiye Yüzme Federasyonu’nun gözetiminde yapılan yarışlar Edremit’in tatil merkezi Akçay Mahallesinde yapıldı. 2 bin ve 4 bin metrelik parkurlarda yüzülen yarış yaklaşık 2 saat sürdü. Hazırlanan stanttan toplu olarak verilen startın ardından yüzücüler suyla buluştu.


Yarışmaların sonunda 2 bin metre erkeklerde Hasan İlker ve 2 bin metre kadınlarda Esrar Önen birinci olurken, 4 bin metre erkeklerde Ümit Kemal Cengiz ve 4 bin metre kadınlarda Melike Öztürk birinci oldu. Yarışlara çeşitli kategorilerde on engelli özel sporcu ile birlikte 247 lisanslı sporcu katıldı.




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