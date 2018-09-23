Edremit ve Burhaniye'ye 2019 yılında doğalgaz geliyor

İvrindi'nin Büyükfındıklı mevkiinde BOTAŞ'ın yürüttüğü boru hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Uysal, işin yüzde 30'unun tamamlandığının, Burhaniye ve Edremit'e doğalgazın 2019'un Haziran ayında geleceğinin müjdesini verdi. Uysal, Ekim ayında doğalgaz altyapı çalışmalarının şehir içinde de başlayacağını açıkladı.

Burhaniye'ye doğalgazı getirecek projenin hangi aşamada olduğunu yerinde görüp incelemek üzere boru hattı çalışma sahasını ziyaret eden Başkan Uysal, BOTAŞ Burhaniye-Edremit Doğalgaz Boru Hattı Proje Müdürü M. Kemal Arınık ve yüklenici firma VEMAK İnşaat'ın Şantiye Şefi Levent Biricik ile bir araya gelerek çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili detaylı bilgi aldı. İvrindi sınırları içinde, boru hattının 30'uncu kilometresinde devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Uysal, 3 ay önce başlayan çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü, projenin yüzde 30'unun planlanan sürede tamamlandığını ve 2019 yılının Haziran ayında doğalgazın Burhaniye'ye ulaşacağını söyledi.

İvrindi ve Havran'da dahil oldu

Kaynak çalışmalarının 30'uncu kilometrede, güzergâh ve diğer inşaat çalışmalarının da 60'ıncı kilometrede devam ettiğini anlatan Proje Müdürü Kemal Arınık ise projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Balıkesir'in Pamukçu mevkiinde Karacabey-İzmir hattının yaklaşık 100'üncü kilometresinden Hot-Tap istasyonuyla alacağımız hattımız, toplamda 104 kilometrelik 16 inç boru hattı projesi. Burhaniye ve Edremit kısmı olarak Havran'da ikiye ayrılıyor. Edremit kısmı Havran'dan sonra 11 kilometre. Burhaniye kısmı da sıfır noktasından itibaren 93,5 kilometre. Yani hattın ana gövdesi Burhaniye kısmı. Zorlu saha koşullarına rağmen işler planlanan süreçte devam ediyor. Şu ana kadar 30 kilometre boru döşedik, Burhaniye'ye 60 kilometre kaldı. Projemize İvrindi ve Havran ilçeleri dahil değilken, Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde, take-off vanası koyarak güzergahımızda olan bu ilçeleri de doğalgazla buluşturmayı planladık” dedi.

120 kişilik ekip iş başında

2019'un Haziran ayında Burhaniye ve Edremit ilçelerinin doğalgaz çalışmalarını bitireceklerini söyleyen Arınık, şantiyede toplam 120 kişi ve 100'ün üzerinde ekipmanla çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Zeytinlikler konusunda hassasız

En hassas oldukları konunun başında zeytinliklerin geldiğini vurgulayan Arınık, “Güzergahımız; Havran, Burhaniye ve Edremit'te zeytin ağaçlarıyla karşılaşıyor. Ağaçların hepsini önceden işaretliyoruz. Ekim ve Kasım aylarında ağaçları sökerek taşımayı planlıyoruz çünkü bu ağaçlar bizim milli servetimiz” diye konuştu.

Konutlar kullanıma hazırlanacak

Ekim ayı içinde doğalgaz altyapı çalışmalarının Burhaniye merkezinde başlayacağı bilgisini veren şehir içi dağıtım firması AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İşletme Müdürü Levent Üstüner de, 2019 Haziran'ına kadar şehir içindeki konutların gaz kullanımı için hazır vaziyete getirileceğini ve BOTAŞ gazı verdiği anda konutlarda gazın kullanılmaya başlanabileceğini belirtti.

Yerinde gördük, ikna olduk

Doğalgazın yolunun gözlendiğini bildiklerini kaydeden Başkan Uysal, “Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Hemşerilerimize iyi haberler verelim, durumu yerinde görelim diye bu ziyareti gerçekleştirdik. Yanılmadık, çalışmaların çok iyi gittiğini yerinde gördük, ikna olduk, mutlu olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Körfez'imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.