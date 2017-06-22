Edremit Zabıta’dan sezon öncesi değerlendirme toplantısı

Edremit Belediyesi’nde Zabıta Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı birimlerde görev yapan personeller ile yaz sezonu öncesinde değerlendirme toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Zabıta Müdürü Metin İlhan ve zabıta personeli katıldı. Toplantıda yapılan çalışmalar ile Ramazan Bayramı ve turizm sezonu öncesinde yaşanacak yoğunluğa karşı alınacak tedbirler ve genel işleyiş ile ilgili değerlendirmede bulunuldu. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, zabıta biriminin belediyelerin görünen yüzü olduğunu belirterek “Bizlerin tek bir patronu var. O da Edremitliler. Sizler zabıta olarak doğrudan vatandaşlarımızla iç içe, yüz yüze görev yapıyorsunuz. Vatandaşlarımızın başta sağlıklı gıda tüketimi olmak üzere trafik ve kaldırım işgallerine kadar birçok alanda görevinizi yerine getirirken başarılı olabilmek için koordinasyon ve iş birliği çok önemlidir. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını güzler yüzlü bir şekilde karşılayıp koordinasyon içerisinde yasalar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde çözüm yolarını aradığımızda hızlı bir şekilde sonuç alınacaktır. Hepinize yoğun geçecek bayram ve sezon öncesinde başarılar diliyorum” dedi. Ramazan Bayramı ile başlayacak olan turizm sezonunda ilçenin 150 bin olan nüfusunun bir milyonun üstüne çıkmasının beklendiğini vurgulayan Başkan Saka, “Yaşanacak yoğunluğa karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Edremitli hemşerilerimizin ve tatil için ilçemize gelen konuklarımızın bayram tatillerini ve yaz sezonunu sorunla karşılaşmadan mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için tüm ekiplerimizle birlikte 24 saat görev başında olacağız” dedi.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürü Metin İlhan da Edremit Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını, Edremitlilere en iyi ve en doğru şekilde hizmet edebilmek için rehberlerinin yasalar ve mevzuat olacağını ifade etti.