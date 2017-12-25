Edremit’e kardeş kent ziyareti

Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin, Mehmet Ertaş ve Metin Tunçer’in de bulunduğu ziyarette Başkan Saka yaptığı açıklamada, "Kardeş kentimiz Madan’dan gelen konuklarımızı kentimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karşılıklı diyalog içerisinde kardeşlik ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."dedi. Yapmış oldukları 3 günlük ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Madan Belediye Başkanı Fahri Ademov ise " Burada bulunmaktan dolayı mutluyuz. Kentinizin güzelliklerini ve yaptığınız çalışmaları yakından görme fırsatı bulduk. Barış ve kardeşlik bağımızın daha da güçlenmesini diliyor, sizleri de kentimize bekliyoruz." dedi.