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25 Aralık 2017 13:48

Edremit’e kardeş kent ziyareti

Üç günlük resmi ziyaret için Balıkesir’in Edremit ilçesine gelen Bulgaristan’ın Madan Belediye Başkanı Fahri Ademov Molaysenov, Bulgar Milletvekili Hayri Sadakov, Madan Meclis Başkanı Behcet Sirakov ve 30 kişilik heyet gezilerinin son gününde kardeş kent Edremit’in Belediye Başkanı Kamil Saka’yı makamında ziyaret etti.

Edremit’e kardeş kent ziyareti

25 Aralık 2017 13:48


Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin, Mehmet Ertaş ve Metin Tunçer’in de bulunduğu ziyarette Başkan Saka yaptığı açıklamada, "Kardeş kentimiz Madan’dan gelen konuklarımızı kentimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karşılıklı diyalog içerisinde kardeşlik ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."dedi. Yapmış oldukları 3 günlük ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Madan Belediye Başkanı Fahri Ademov ise " Burada bulunmaktan dolayı mutluyuz. Kentinizin güzelliklerini ve yaptığınız çalışmaları yakından görme fırsatı bulduk. Barış ve kardeşlik bağımızın daha da güçlenmesini diliyor, sizleri de kentimize bekliyoruz." dedi.




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