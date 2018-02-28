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28 Şubat 2018 17:21

Edremit’in güvenliği için toplandılar

Balıkesir’in Edremit İlçesi Güvenlik Kurulu Toplantısı Kaymakam Ali Sırmalı, başkanlığında yapıldı.

Edremit’in güvenliği için toplandılar

28 Şubat 2018 17:21


Edremit İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın başkanlığında 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Özkan Kavak ve İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ilçenin daha mutlu, huzurlu bir kent haline gelmesi için yapılan faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Ali Sırmalı, “Gerek polisimiz olsun, gerek jandarmamız olsun tüm güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için canla başla görevini yerine getiriyor. Bizlerde tüm ilçemizde kurum ve kuruluşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da içenin huzur ve güvenliği için belediye olarak her türlü desteği hazır olduklarını ifade etti.




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