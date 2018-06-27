Edremit’in yatırım öncelikleri değerlendirildi

Kaymakam Sırmalı “Edremit’imizin 2023’te Marka Şehirler arasına girmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.” dedi.

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin ve Yatırım Destek Uzmanı Esra Kocabaş tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen “Balıkesir İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’nin hazırlanması ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Edremit ilçesinde öne çıkan sektör temsilcilerinin fikirlerini ve düşünceleri almak adına bu toplantının gerçekleştirildiğini ifade eden Kaymakam Sırmalı “Edremit ilçemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi öncelik verdiğimiz konulardan biridir. İlçemizde öncelikli olarak belirlediğimiz sektörler tarım ve turizmdir. Edremit’te tarım denilince ilk akla gelen ürünümüz; zeytin ve zeytinyağıdır. İlçemizde 3 milyon zeytin ağacı varlığımız bulunmakta, 70 bin ton zeytin üretimi ve 14 bin ton zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. 2014 ve 2017 yıllarında Edremit Ticaret Odamızın girişimleriyle Edremit Yeşil Çizik Zeytini ve Edremit Zeytinyağı coğrafi işaretleri alınarak büyük bir başarıya imza atılmıştır. İlçemizde özellikle zeytin ve zeytinyağı üretimi hususunda ilçemizde “Zeytin-Zeytinyağı Organize Sanayi Bölgesi” kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yine süs bitkileri alanında ilçemizde “Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurulması öncelik verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Özellikle alternatif tarımı geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz projemiz kapsamında güzel mesafeler kat ettik. Bölge ekonomisini canlandıracak projemizle 1000 kişiye istihdam sağlamış olacağız. En kısa zamanda seraları kurup faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. İlçemizde öncelik verdiğimiz konulardan bir diğeri de turizmdir. Bizler turizmin sadece iki ay değil, yılın 12 ayı yapılması hususunda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ilçemizde sağlık turizminin geliştirilmesi açısından sektör temsilcilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Edremit ilçemizde tüm kurumlarımız ve yerel paydaşlarımızla güzel bir sinerji yakaladık. Bu bağlamda ortak bir platformda buluşarak güzel çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Edremit ilçesi olarak 2017 yılında başarılı projeler yaparak uygulamaya geçirdik. GMKA teknik destek programı kapsamında 11 projemiz başarılı bularak destekledi. Yine 2018 yılında mali destek programı kapsamında 3 projemiz başarılı bulunarak 1.300 Milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı. İlçemizde sürekli büyüyen ve göç alan bir ilçedir. Bu nedenle özellikle ilçemizde istihdamı artırıcı çalışmalar yapmak zorundayız. Bu kapsamda Edremit’te hangi konularda yatırım yapılması gerektiğinin planlanması hususunda bu toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Edremit’imizin 2023’te Marka Şehirler arasına girmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Edremit’te yatırım ortamının iyileştirilmesi ve tanıtımı konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalara etkinlik kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın ilçemize, ilimize, ülkemize ve geleceğimize, yatırım yapan insanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Konuşmaların akabinde Edremit ilçesinde öncelikli olarak belirlenen Zeytin Yetiştiriciliği ve Zeytinin İşlenmesi, Modern Seracılık ve Sağlık Turizmi sektörlerine yönelik soru, görüş ve öneriler görüşüldü. Bu kapsamda Edremit ilçesinde yatırım ortamının iyileştirilmesi, sorunları, çözüm önerileri ve yatırım ortamı eylem planı hazırlanması hususları görüşülerek kayıt altına alındı.

Balıkesir Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi hazırlıkları çerçevesinde Edremit Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yrd. Mehmet Ertaş, Yrd. Doç.Dr. Tuğba Öncül Abacıgil, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Meclis Başkanı Mehmet Semerci, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.