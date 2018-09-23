Edremitli gençler Teknofest'te

Edremit Gençlik Merkezi üyelerini, İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'e götürdü.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge; Gençlik Merkezi olarak iki otobüs 90 gençle beraber ‘Hayal edenlerin, Araştıranların, Geliştirenlerin, Üretenlerin Festivali Teknofest'te katıldıklarını söyledi.

Gezi kapsamında gençlerden ücret talep etmediklerini dile getiren Bilge, “Gençlerimiz Teknofest'te müthiş eğlendiler. Eğlenirken de ilham aldılar. Festivalde gençlerimiz özellikle kargo ve yolcu uçakları, savaş helikopterleri, yarış arabaları, İha'lar ve Siha'lara büyük ilgi gösterdiler. Havacılık gösterileri ise festivale büyük renk kattı"diye konuştu.