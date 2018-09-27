Edremitli kırtasiyeciden 2 gündür haber alınamıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinin sevilen esnaflarından kırtasiyeci Kaan Turhan'dan 2 gündür haber alınmadığı öğrenildi.

36 yaşındaki Kaan Turhan'ın ailesi hayatından endişe ediyor. Turhan'ın bulunabilmesi için güvenlik güçlerinden yardım istendi. En son Hanlar mevkii Hacıhasanlar Mahallesi yakınlarında görülen Turhan'ın bulunması için AKUT'tan da destek istendi. Aile yakınları, yerini gören ve duyanların insaniyet namına polis ya da jandarmaya haber vermesini istediler.