Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 13:12

Edremitli öğrencilere Z kütüphane müjdesi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zenginleştirilmiş kütüphaneler adıyla da bilinen Z-kütüphaneler, devlet ve hayırseverlerin desteği ile öğrencilerin en iyi eğitimi alması ve okuma alışkanlığını kazanmaları için okullara kazandırılmaya devam ediyor.

Edremitli öğrencilere Z kütüphane müjdesi

10 Haziran 2018 13:12

Öğrenciler, Z-Kütüphaneler ile edinmek istedikleri bilgiye kolayca ulaşılabiliyor, güvenli bir ortamda dijital kaynaklara erişebiliyor ve eğlenerek öğreniyorlar.


Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu’na kazandırılması amacı ile düzenlenen Z Kütüphane imza protokolüne; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Hayırsever İşadamı Kazım Ferhatoğlu ve eşi Zehra Ferhatoğlu katıldı. İmzalanan protokol ile yaptırılacak olan “Kazım Ferhatoğlu Z Kütüphanesi’’ için duydukları memnuniyeti dile getiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, eğitimine sunmuş oldukları bu değerli katkılarından dolayı Hayırsever Ferhatoğlu Ailesine teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç