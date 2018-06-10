Edremitli öğrencilere Z kütüphane müjdesi

Öğrenciler, Z-Kütüphaneler ile edinmek istedikleri bilgiye kolayca ulaşılabiliyor, güvenli bir ortamda dijital kaynaklara erişebiliyor ve eğlenerek öğreniyorlar.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu’na kazandırılması amacı ile düzenlenen Z Kütüphane imza protokolüne; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Hayırsever İşadamı Kazım Ferhatoğlu ve eşi Zehra Ferhatoğlu katıldı. İmzalanan protokol ile yaptırılacak olan “Kazım Ferhatoğlu Z Kütüphanesi’’ için duydukları memnuniyeti dile getiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, eğitimine sunmuş oldukları bu değerli katkılarından dolayı Hayırsever Ferhatoğlu Ailesine teşekkür ettiler.