Edremit'te 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen törenler ile anıldı.

İlk olarak kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri, Kaymakam Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Belediye Başkanı Kamil Saka tarafından Atatürk Anıtına sunuldu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çaldı. Çok sayıda vatandaş ta, araçlarının kornalarını 2 dakika boyunca çalarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra İstiklal Marşı söylendi.

Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen ilk programa Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki Atatürk'ü anma törenleri daha sonra Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik ile devam etti.

Edremit Körfez Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anma etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Ramazan Yaşar yaptı. Atatürk ile bir anını okunmasının ardında öğrenciler şiirler okudu. Ayrıca Edremit çapında ilk ve orta dereceli okullarda düzenlene şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Daha sonra öğrencilerden oluşan koro mini bir konser verdi.