Edremit’te 15 Temmuz etkinlikleri düzenleniyor

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ikinci yılında, tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi.

Sabah ilçede bulunan şehitliklerde tüm şehitler anısına Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas öncülüğünde dua edildi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkan Vekili Ahmet Özkoca ve etkinliğe katılanlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dualar okundu.

İkinci etkinlik ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Akçay Mahallesi Merkez Camisinde şehitler anısına mevlit okundu, dua edildi. Etkinliğe ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar da ilgi gösterdi.