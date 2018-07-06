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06 Temmuz 2018 16:43

Edremit’te 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinin ünlü tatil merkezindeki kordonda meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edremit’te 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

06 Temmuz 2018 16:43


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar akşamı meydana gelen çatışmada, olay yerinde hayatını kaybeden Abdülkadir Kıymaz’dan sonra yaralı olarak Balıkesir’e sevk edilen Oğuzhan Durmaz da kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 7 kişiden U.T, M.F ve A.D. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. G.G adlı bir kişi adli kontrol şartıyla, diğer 3 kişi ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Gözaltında bulunan 3 kişi de bugün ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili olarak bir kuru sıkı tabanca ve 3 tüfek jandarma tarafından ele geçirildi.


Çatışmada yaralanan emekli öğretmenin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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