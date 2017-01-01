Edremit’te 2017’nin ilk bebeği Ömer Asaf oldu

Balıkesir’in Edremit’in ilçesinde Göktürk ve Tuğba Yalman çifti, yeni yılın ilk erkek bebeğine Ömer Asaf adını verdiler.

Ömer Asaf, Edremit Devlet Hastanesi’nde, yeni yılın ilk dakikalarında saat 00.17 sıralarında dünyaya geldi. Sağlık durumu iyi olan Ömer Asaf bebeğin babası Göktürk Yalman, yeni yılın ilk bebeğinin kendilerinin olduğu için mutlu olduklarını söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Yeni yılın ilk bebeği bizim çocuğumuz oldu. Güzel bir duygu ve heyecan. İnşallah hayırlı bir evlat olur” diye konuştu.