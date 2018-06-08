Edremit’te 22 bin 234 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Karne heyecanının yaşandığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu’nda karne törenine katılarak öğrencileri yalnız bırakmayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu’nda gerçekleştirilen karne törenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü aynı zamanda okulun aile birliği başkanı olan Doç. Dr. Raif Sakin, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın babası Ahmet Aydın, Hayırsever Kazım Ferhatoğlu ve çok sayıda davetli katılımlarıyla başladı.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu öğrencileri karnelerini Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın Babası Ahmet Aydın ve Doç. Dr. Raif Sakin’in ellerinden aldılar.

Öğrencilerle sohbet ederek karnelerine göz atan Kaymakamı Ali Sırmalı karne alan öğrencilere yaz tatillerini nasıl geçireceklerini sorarak tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaymakam Ali Sırmalı, “Sevgili öğrenciler; öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Bugün ilçe genelinde 22 Bin 234 öğrencimiz karne heyecanı yaşadı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ilçemizde oldukça başarılı geçen bir yıldı. Özellikle Sayın Valimiz Ersin Yazıcı’nın öncülüğünde yürütülen BENGİ projesi kapsamında Edremit; akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda Balıkesir’in en başarılı ilçelerinden birisi haline geldi. Edremit’in eğitim alanında gösterdiği başarı bizim için gurur vericidir. İnşallah gelecek yıllarda da bu başarımız katlanarak artacağına inancımız tamdır.

Sevgili gençler; Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında en önemli faktör eğitimdir. Sizler ne kadar kaliteli yetişirseniz, ne kadar nitelikli olursanız, ne kadar başarılı olursanız, ne kadar vatan, millet sevgisiyle, değerlerimizle buluşursanız ülkemiz de o seviyede gelişmiş, kalkınmış olacak. Bu nedenle sizlerin en iyi koşullarda eğitim alması için devletimiz tüm imkânlarını seferber etmekte, bizler de elimizden gelen gayreti göstermekteyiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin büyük hedeflerinin olduğu vurgulayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Sevgili gençler ülkemizin büyük hedefleri var. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması ve dünyada söz sahibi güçlü ülkeler arasında yer alabilmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu nedenle her zamankinden daha fazla çalışmak zorundayız. Bu nedenle yaz tatilinde bol bol kitap okuyarak kişisel gelişiminize katkıda bulunmanız oldukça faydalı olacaktır” dedi.

Okuldaki öğretmenleri başarılarından dolayı kutlayan Kaymakam Sırmalı “Yoğun bir eğitim öğretim döneminden çıkan öğretmenlerimizin fedakârca gayretleri sayesinde öğrencilerimiz bilgi ve beceriyle donandılar. Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler her eğitim döneminde fedakârca çalıştınız. Sizlere iyi tatiller diliyorum. İnşallah dinlenmiş olarak yeni eğitim öğretim döneminde okulumuza bekliyoruz” dedi.