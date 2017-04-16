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16 Nisan 2017 12:43

Edremit’te 260 öğretmen başarı belgesi aldı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından başlatılan Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında, ilçelerde öğretmen buluşmaları devam ederken, Edremit’teki başarılı 260 öğretmene başarı belgeleri verildi.

Edremit’te 260 öğretmen başarı belgesi aldı

16 Nisan 2017 12:43


20 ilçe ve bin 129 mahallede daha kaliteli eğitim verilebilmesi amacıyla, Vali Ersin Yazıcı tarafından başlatılan Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi, çeşitli etkinliklerle hedefine ulaşma noktasında ilerliyor. Proje kapsamında, ilçelerde öğretmen buluşmaları gerçekleştirilirken, başarılı öğretmenler de başarı belgeleriyle ödüllendiriliyor. Bu kapsamda, Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde öğretmen buluşması ve belge töreni düzenlendi. Kaymakam Ali Sırmalı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okul müdürleri ve 300’e yakın öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Öğretmen şiirleri ve öğretmenleri anlatan kısa film gösterimiyle devam eden etkinlikte açış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç yaptı. Koç, “Bir köyü, bir mahalleyi tek bir dokunuşla değiştiren, geleceğinden kaygı duyulan çocuklarla dahi inanılmazları ortaya çıkartandır öğretmen. Anadolu’nun her köşesinde yokluklar içinde karayı ak edinmek için didinendir öğretmen. Ehliyetsiz sürücünün sürdüğü kamyondan, öğrencisini kurtarmak isterken tekerlekler altında hayatını kaybeden, çok sevdiği öğrencisinin ölüm haberi geldiğinde sınıfta yığılıp kalan, 15 Temmuz gecesi memleket sevdasıyla sokağa fırlayıp, hainlerin helikopter ateşiyle şehit düşen, vatan aşkıyla hizmet verendir öğretmen. Düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı günde, tüm başarılı öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, bizleri yalnız bırakmayan değerli il müdürümüze, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kaymakamımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.


Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise, “Bir gül için bin dikeni severlere selam olsun” sözleriyle konuşmasına başlayarak, “Sayın Valimiz Ersin Yazıcı tarafından başlatılmış olan BENGİ Projesi kapsamında ilçelerimizde öğretmen buluşmaları kapsamında bugün buradayız. Bugün bu vesileyle ilk kez Edremit’teki öğretmenlerimizle buluştum ve gayet mutluyum. Bu projenin Edremit’te başarıyla yürütülmesinde emeği olan sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve siz değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Son olarak konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da, BENGİ Projesi’nin mimarı Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Sırmalı, “Bugün, BENGİ Projesi, Hedef 3’te 3 Projesi ve diğer projelerde başarılı olmuş 260 öğretmenimize başarı belgelerini veriyoruz. Bütün öğretmenlerimiz, bölgelerinde düzenlenen tüm projelerde çok fedakarca çalışmaktalar. Gönül isterdi ki, bütün öğretmenlerimizi ödüllendirelim. İleriki zamanlarda, hem kaymakamlığımız, hem de milli eğitim müdürlüğümüz tarafından bu ödüllendirme çalışmalarımız devam edecektir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için kalkınmanın büyük önemi bulunmaktadır. Eğitime önem vermeyen ülkeler gelişemez ve kalkınamaz. Bu nedenle, geleceğimizden kaygı duymamak için gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimlerine büyük önem vermek zorundayız” dedi.


Konuşmaların ardından, başarılı öğretmenler gruplar halinde sahneye davet edildi ve protokol mensupları tarafından başarı belgeleri takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç, programın sonunda öğretmenlerle sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.




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