Edremit’te 58 öğrenci eğitime kazandırıldı

Bu başarılarından dolayı kendilerine teşekkür belgeleri verilmek üzere Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu’nda belge töreni düzenlendi. Belge törenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit İlçe Devamsızlığı Önleme ve Okullaştırma Komisyonu üyeleri, kurum amirleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Edremit İlçe Devamsızlığı Önleme ve Okullaştırma Komisyonu üyeleri; Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Emin Artan, Hamiyet Feridun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi Rehber Öğretmeni Meltem Yelkovan, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi’nden Gökhan Canpolat ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği Polis Memuru Şahin Akbaş, 58 öğrenciyi eğitim-öğretime kazandırdıkları için İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç tarafından tebrik edilerek, kendilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.