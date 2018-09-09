Edremit’te 96. yıl coşkuyla kutlandı

yıl dönümü halkın katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Körfez Sportif Havacılık Kulübü üyesi Pilot Mustafa Gürer’de resmi geçit törenine uçağı ile havadan katılarak etkinliklere renk kattı.

Kuva-yi Milliye hareketinin başladığı yerlerden olan Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenler ile kutlandı. Kutlama töreni, kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı makamları çelenklerinin Atatürk Anıtı’na konulmasıyla başladı. Kaymakam Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Belediye Başkanı Kamil Saka ve diğer protokol mensupları, askeri erkan, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalarda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Protokolün halkın bayramını kutlamasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Edremit 797 gün işgal altında kaldıktan sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan milli mücadelede Kaymakam Şehit Hamdibey ve vatanseverlerin mücadelesi sonucu 9 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtularak özgürlüğüne kavuşmuştur.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki kahraman ordumuzun, 96 yıl önce bugün vatan topraklarından düşmanı tamamen temizleyerek elde ettiği zaferle ulusumuzun bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuş, Anadolu coğrafyasında laik, demokratik ve çağdaş bir Cumhuriyet’in kurulmasını sağlayacak olan süreci başlatmıştır.

9 Eylül tarihimizde sadece Edremit’imiz ile İzmir’in kurtuluşu değil, vatan topraklarının düşmandan tamamen kurtulduğu gündür. Atalarımızın, hiçbir etnik ya da dinsel ayrım olmadan, tek vücut halinde gözlerini bile kırpmadan ölüme koştukları destansı bir savaşın ardından kurulan cumhuriyetimizi, çağdaş ve laik bir hukuk düzeni içinde sonsuza dek yaşatmak hepimizin birinci görevi olmak zorundadır. Ulusal bağımsızlığımızı sonsuza dek yaşatmanın şartı, çağdaşlık yolunda Atatürk Devrimleri’nin ışığında, azimle ilerlemekten geçmektedir. Bize bu günü armağan eden, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile haklılığının verdiği inançla gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimize olan borcumuzu ödemek için, onların yurdumuz üzerinde gözü olan emperyalist güçlere verdiği dersi aklımızdan hiç çıkarmamalıyız.

Edremit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşarken diğer yandan FETÖ gibi, PKK gibi ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden tüm hain şer odaklarını bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliği tüm hesapları bozacak ve hainleri mutlaka yenecektir. Bize bu güzel yurdu kazandıran başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu uğurda canını veren değerli Kaymakamımız Şehit Hamdi Bey’i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bütün hemşerilerimin “Kurtuluş Günü”nü kutluyorum.” dedi.

Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisinin ardından atlarıyla alana gelen Edremit efeleri, protokol mensuplarına Türk bayrağı hediye etti. Ardından tören geçişleri başladı. Askerler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odalar ile ilçedeki işletmeler, yaya olarak ve araçlarıyla gerçekleştirdiği geçiş töreni ilgiyle izlendi. Binlerce kişinin izlediği törenlerde bazı araçlardan Türk bayrakları dağıtılırken güvercinler bırakılıp şapka, kalem, defter, kolonya, şeker gibi hediye paketleri dağıtıldı. Ayrıca bu yıl Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından tören alanı üzerinde 9 Eylül Edremit’in Kurtuluşu havada da uçak geçişleri ile kutlandı. Pilot Mustafa Gürer TL-3000 Sirius marka uçağı ile tören alanı üzerinden pasaj geçişleri yaptı.