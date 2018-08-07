Edremit’te açılan diş polikliniği daha güzel güldürüyor

Diş Hekimi Selin Uzun tarafından Park Caddesi üzerinde hizmet vermeye başlayan klinikte tüm branşların dışında gülüş tasarımının da yapıldığı açıklandı. Açılış sonrası kokteylde düzenlenen törene, Belediye Başkanı Kamil Saka’nın yanı sıra davetliler ve aile yakınları katıldı. Açılışta konuşan Saka, körfez ilçelerinin merkezi konumunda bulunan Edremit’in her geçen gün her dalda açılan yeni iş yerleri ile büyüdüğüne dikkat çekti.

Diş hekimi Selin Uzun, “İlk etapta kliniğimize başvuran kişinin fotoğrafları çekilip İstanbul’daki laboratuvarda kişiye özel yüz hatlarına uygun gülüş tasarlanıyor. Daha sonra o kişinin yüzüne bunu uygulayıp onunla birlikte ufak düzeltmeler yapılıyor. Kişi onayladıktan sonra dişlerin ön bölgelerine kesim yapılarak laminate veneer uygulaması yapılıyor. İşlem öncesinde kişilere dişlerin yapıldıktan sonraki hali bilgisayarda gösterildiği için sonucun nasıl olacağını biliyorlar. Toplam 10 gün süren uygulama 3 gelişte bitiriliyor. Aynı zamanda klinikte uzman doktorların yanı sıra, implant tedavisi için ağız ve diş çene cerrahisi uzmanı, tel tedavisi için ortodonti uzmanı, çocuk hastalar için pedodonti uzmanı bulunmaktadır. Edremit’e yeni bir sağlık birimi kazandırmanın mutluluğu içindeyim. Açılışımıza katılan herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. İstanbul Medipol üniversitesi mezunu olan Dt. Selin Uzun’un, dolgu botoks, laminate veneer ve implant tedavisi alanlarında sertifikaları bulunuyor.