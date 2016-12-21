Edremit’te ağaçlar kesilmiyor, taşınıyor

Edremit Belediyesi tarafından İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması sonucu imar yollarında kalan zeytin ağaçları sökülerek başka alanlara taşınıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı yerlerinden sökülen 88 zeytin ağacı Güre Mahallesi’nde Yunus Emre Caddesi üzerindeki yeşil alana taşındı.

Edremit Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması nedeniyle imar yollarında kalan zeytin ağaçları kesilmek yerine sökülerek başka alanlarda yeniden hayat buluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Edremit’in değişik mahallelerinde toplam 88 adet zeytin ağacı, zarar vermeden yerlerinden sökülerek öncelikle koruma altına alındı. Gerekli bakımlarının yapılmasının ardından yeniden doğaya kazandırmak için uygun görülen yerlerde dikimlerine başlandı. Bu çalışmalar kapsamında sökülen ağaçlar Güre Mahallesi Yunus Emre Cadde üzerindeki yeşil alana dikildi. Park Bahçeler yetkilileri, hiçbir şekilde yeşile ve doğaya zarar vermeden uzman teknik ekibin gözetimi altında çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurgulayarak; ağaçların bakımlarının yapılmasının ardından Güre Mahallesi’ndeki yeşil alanlarda yeniden toprakla buluştuğunu ifade ettiler. Ağaçların taşınması için mevsim koşullarının da uygun olduğunu vurguladılar.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da çağdaş ve modern kentlerin yeşil alanları ile ortaya çıktığını ifade ederek “Edremit’te yeşil dokuyu nasıl daha da genişletebiliriz diye çalışıyoruz. İlçemizdeki mevcut bölgelerin yanına yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyoruz” dedi. Başkan Saka, zeytinin uzun yıllardan bu yana bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olduğunu da kaydetti; “Birçoğumuz çocuklarımızın nişan ve düğünlerini, sünnetlerini zeytinden elde ettiğimiz gelirle yaptık. Zeytinin bir dalının bile heba olmasına gönlümüz razı olmaz. İlçemizde imar yolunda kalan ağaçları itinalı bir şekilde yerinden sökerek başka yerlerde yeniden hayat bulmasını sağlıyoruz” dedi.