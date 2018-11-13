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Edremit'te ahır yangını

Edremit Ovası’nda bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Edremit Ovası'nda bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, kırsal kesimde bulunan Çıkrıkçı Mahallesi'nde bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.


Yangın, itfaiye ekiplerince kısa söndürülürken, ahırda bulunan hayvanların otlamaya götürülmesi telef olmasını önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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