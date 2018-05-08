Kaza, Devlet Hastanesine yaralı taşıyan ambulans ile 2 otomobil otogar kavşağında çarpıştı. Neslihan Ömür D. yönetimindeki 10 D 6903 plakalı ambulans hasta sevki sırasında kavşak geçişi yaparken, 10 Z 4978 plakalı otomobile çarptı. Otomobil daha sonra önünde seyreden 10 LG 796 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık AKS ekipleri yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ambulans sürücüsü Neslihan Ömür D. ile ambulansta hasta olarak bulunan Perihan Y. yaralandı. Perihan Y.’nin ambulansa alınmadan önce yine bir trafik kazasında yaralandığı ve Edremit’te sevk edilmek istenirken tekrar kazaya maruz kaldığı öğrenildi.

Yaralılar gönderilen iki ayrı ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında Edremit-Çanakkale kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.