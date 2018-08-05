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05 Ağustos 2018 14:40

Edremit’te art arda yangın çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hava sıcaklığının artması ile bir günde 5 ayrı yerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Edremit’te art arda yangın çıktı

05 Ağustos 2018 14:40


Edinilen bilgilere göre, ilk yangın Ülkü yolu üzerinde çıktı. Çıkan kıyı yangınına Edremit İtfaiye Amirliğine bağlı Akçay müfreze ekipleri müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.


Ardından ise Toki altı Sinekboğazı, Işık yolu mevkii ile Öğretmenevi civarında atılan sigara izmariti yada cam kırıklarından çıktığı tahmin edilen kıyı yangınlarına ekipler kısa sürede müdahale etti.


Bu yangınlar sonrası bir ihbarda şehir çöplüğünden geldi. Burada çıkan yangında büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.




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