Edremit’te art arda yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, ilk yangın Ülkü yolu üzerinde çıktı. Çıkan kıyı yangınına Edremit İtfaiye Amirliğine bağlı Akçay müfreze ekipleri müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.

Ardından ise Toki altı Sinekboğazı, Işık yolu mevkii ile Öğretmenevi civarında atılan sigara izmariti yada cam kırıklarından çıktığı tahmin edilen kıyı yangınlarına ekipler kısa sürede müdahale etti.

Bu yangınlar sonrası bir ihbarda şehir çöplüğünden geldi. Burada çıkan yangında büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.