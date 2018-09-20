İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edremit'te AVM'de yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir AVM’de bulunan kafede fritözün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AVM'de bulunan kafede fritözün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Akçay yolu üzerinde bulunan AVM'deki bir kafede sabah saatlerinde fritözün alev alması sonucu yangın çıktı. Duman kısa sürede yayılırken, çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İftaiyenin zamanında olay yerine gelmesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. -

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.