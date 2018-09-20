Edremit'te AVM'de yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AVM'de bulunan kafede fritözün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Akçay yolu üzerinde bulunan AVM'deki bir kafede sabah saatlerinde fritözün alev alması sonucu yangın çıktı. Duman kısa sürede yayılırken, çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İftaiyenin zamanında olay yerine gelmesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. -