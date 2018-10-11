Edremit'te Avrupa Yerel Demokrasi haftası 2. kez kutlanacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2007 yılından itibaren Avrupa Konseyine üye 47 ülkede eş zamanlı olarak her yıl Ekim ayının ortalarında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Edremit Belediyesi tarafından 15-17 Ekim 2018 tarihlerinde ikinci kez kutlanacak.

Edremit'te geçen yıl ilk kez kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Edremit Belediyesi'ne “12 Yıldız Şehri” verilmişti.

Edremit Belediyesi'nin tarafından Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden olan “12 Yıldız Şehri” unvanını yeniden alınması için ikinci kez kutlanacak olan Avrupa Yerel Demokrasi haftası kapsamında 15-17 Ekim tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, konu ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Saka, “2007 yılından itibaren Avrupa Konseyine üye 47 ülkede eş zamanlı olarak her yıl Ekim ayının ortalarında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda, Edremit Belediyesi olarak katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde bir takım faaliyetler ile geçen seneden sonra ikinci kez 15-17 Ekim 2018 tarihlerinde kutlayacağız.

2017 yılında yani Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 10.yılında düzenlediğimiz 16 etkinlik ile Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödüllerinden olan “12 Yıldız Şehri” ünvanını Güney Marmara'da kazanan ilk şehrimiz oldu. Böylelikle Edremit'imiz tarihinde ilk kez Avrupa boyutlu bir ödül alarak Avrupa Şehirleri arasında kendisine yer etmiştir. Gerek ödül töreninde gerekse ödül töreni öncesi her sene yapılan istişare toplantısı sayesinde Avrupa kentleri ile proje işbirliğimiz daha da artmıştır.

Siz değerli basınımız sayesinde geçen sene yaptığımız etkinlikler basında çok yer almış ve ilgi çekmiştir. Belediyemizin yaptığı bir etkinlik aynı şekilde Avrupa Konseyi'nin de dikkatini çok çekmiştir. Bu etkinliğimiz, ilk kez belediyemizde çocuklarımıza söz verdiğimiz ve ilçemizde bulunan bir köprünün rengini kapalı oylama ile demokrasiyi deneyimlediği "Çocukların Fikirleri, Geleceğin Projeleri"dir. Söz konusu etkinliğimiz Avrupa Konseyi tarafından Türkiye'den tek olarak örnek gösterilerek, etkinlik sonrası çocuklarımızın verdiği kararı uygulamamız bu haftaya özel ideal bir etkinlik olduğunu göstermiştir. Böylesine değerli bir kurumdan takdir almak bizim motivasyonumuzu yükseltirken, belediye yönetimi olarak Avrupa Birliği açısından doğru yolda olduğumuzu da göstermiştir.

Bu seneki etkinliklerimizde öncelikle Türkiye'den tek tescilli rota olma yolunda ilerleyen ve Türkiye'den ilk kez bir belediyenin inisiyatifiyle oluşturulan “Aeneas Kültür Rotası” adına son bir yılda yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve bu rota sayesinde birleştirdiğimiz Akdeniz'den 5 ülke arasındaki diyalogları geliştirmek adına T.C Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü, İtalya Kültür Bakanlığı temsilcisi, yine İtalya'dan Gaeta ve Castro belediyelerinden meslektaşlarımızı ve İtalya'da kurulan, bizlerin de kurucu üye olduğu “Uluslararası Aeneas Rotası Derneği” başkanı katılımlarıyla işbirliği ve bilgilendirme toplantısı organize edeceğiz.

Bu senenin temasına uygun olarak, gençleri ve çocuklarımızı etkinliklerimizde yine ön plana çıkardık. Edremit'te yaşayan gençler ve çocukların fikirlerini dinlemek ve Avrupa Birliği prensiplerine uygun yeni projelere adım atmak amacı güden etkinlikler organize ettik. Özellikle Edremit İlçesinde ilk kez farklı siyasi partilere mensup gençlik kolları temsilcileriyle yuvarlak masa toplantımız olacaktır. Bu yuvarlak masa toplantımızda kentimiz hakkında görüşmeler yapacağız.

Haziran ayında aldığımız “Avrupa Diploması” ödülünden sonra, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nı bir kez daha kutlayarak 12 Yıldız Şehri unvanımızı bir kez daha ilçemize getirmek istiyoruz. Bu sayede Avrupa ödülüne başvurarak ödülün bir sonraki adımı olan “Şeref Bayrağı” ödülünü almak üzere yapacağımız çalışmalara örnek olması adına bu hafta yapılacak olan etkinliklere halkımızın ve siz değerli basınımızın katılımlarını bekliyorum” dedi.