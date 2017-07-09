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09 Temmuz 2017 12:38

Edremit’te aynı kavşak, yine kaza: 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki aynı kavşakta yine meydana gelen kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edremit’te aynı kavşak, yine kaza: 2 yaralı

09 Temmuz 2017 12:38


Edinilen bilgiye göre, kaza gece yarısı Zeytin Anıtı kavşağında meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilmeyen kazada, 10 P 5842 plakalı araca, 10 HZ 579 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç orta refüje çarparak durdu. Aracın hurdaya döndüğü kazada, otomobilin içinde bulunan Süleyman Yıldız ve Ömer Faruk Gökgöz isimli kişiler, Edremit İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polisin araştırması sürüyor.


Bu arada Edremit- Altınoluk arası ana yol üzerinde, minibüslerin yolcu almak için ani durmalarının ise kazalara davetiye çıkardığı belirtildi. Sürücüler yol güzergahında durak yerlerinin kaldırım içine alınması gerektiğini belirterek yetkililerin bir an önce önlem alması yönünde çalışma başlatılmasını istediler.




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