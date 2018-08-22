Edremit’te bayramda örnek dayanışma

Kurban Bayramı nedeniyle Edremit’te ilk bayramlaşma Öğretmen Evi’nde yapıldı. Edremit Protokolü ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Kurban Bayramının ülkemize ve tüm İslam Alemine, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar, sevginin, saygının, yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günler. Unutmamalıyız ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar da paylaşıldıkça azalır. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bayram günlerinde; engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret etmek dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. " dedi.

Öğretmenevi ziyaretinden sonra Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, daire amir, müdürleri, siyasi parti üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar ilçe emniyet, jandarma, devlet hastanesi ve huzurevini ziyaret görevliler, hasta ve vatandaşlar ile bayramlaştılar.