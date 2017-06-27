Edremit’te bayramlaşma yapıldı

Kaymakam Sırmalı “Bayramlarda şehit ailelerini ve gazilerimizi unutmayalım. Onları ziyaret edelim.” dedi.

Sabah saat 09.30’da Edremit Öğretmen Evinde başlayan bayramlaşma merasiminde daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile bayramlaşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Ramazan Bayramınızın tüm İslam Alemine barış ve huzur diliyorum. Ramazan rahmet ayı. Bereket ayı. Ramazan ayı boyunca tutmuş olduğunuz oruçların, yapmış olduğunuz ibadetlerin kabul olmasın diliyorum. ”dedi.

Kaymakam Sırmalı son günlerde yaşanan terör olaylarına değinerek şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, gazilerimize acil şifalar diledi. Sırmalı “Bayramlarda şehit ailelerini ve gazilerimizi unutmayalım. Onları ziyaret edelim. Ben ilçe kaymakamı olarak arife günü şehit ailelerimizi ziyaret ettim. Sizlerin de özellikle bayramda ziyaretlerinizi bekliyorum. Onlar bize şehitlerimizin emaneti. Vatanı için, milleti için, kutsal saydığımız değerler için şehitlerimiz canlarını feda etti. Bizde şehit ailelerine sahip çıkmalıyız. Şehitlerimize rahmet diliyorum.” dedi.

Sırmalı “Edremit bir turizm beldesi. Birçok vatandaşımız ilçemize gelmekte. Nüfusumuz artmakta. Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için bütün önlemler alındı. Bütün kurumlarımız tedbirlerini aldılar. ”dedi.

Daha sonra Kaymakam Sırmalı ve protokol üyeleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığını, Edremit Devlet Hastanesi, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve Edremit Kızılay Huzur Evi’ni ziyaret ettiler.

Kaymakam Sırmalı Huzur Evi ziyaretinde huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Bayramlaşma törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P. Kur. Albay Mahmut Altun, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yzb Özcan Kavak, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, daire müdürleri ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.