Edremit’te "Benim gazim kahramandır" programı

Saniye-Hüseyin Balyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda gaziler, öğrencilerle kitap okurken bir arada bir gün geçirebilmenin keyfini yaşadılar.

Okul Müdürü Yücel Mercan, "E-Twinning Projesi kapsamında yürüttüğümüz Benim Gazim Kahramandır konulu projenin hedef kitlesi öğrencilerden oluşan gençler ile gaziler arasında köprü kurmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi. Müdür yardımcımız Hatice Özkan ve öğretmenlerimiz Sibel Demir ve proje öğrencileri tarafından öğrencilerde vatanperverlik duygularını güçlendirmek ve terörizme karşı el ele vermek birincil amacımızdır" dedi. Programda proje tanıtımı, video gösterimi ve şiir-müzik dinletileri, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.