Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 13:09

Edremit’te "Benim gazim kahramandır" programı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde E-Twinning Projesi kapsamında "Benim Gazim Kahramandır" projesi kapsamında öğrenciler gaziler ile ikinci kez bir araya geldiler.

Edremit’te

05 Haziran 2018 13:09


Saniye-Hüseyin Balyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda gaziler, öğrencilerle kitap okurken bir arada bir gün geçirebilmenin keyfini yaşadılar.


Okul Müdürü Yücel Mercan, "E-Twinning Projesi kapsamında yürüttüğümüz Benim Gazim Kahramandır konulu projenin hedef kitlesi öğrencilerden oluşan gençler ile gaziler arasında köprü kurmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi. Müdür yardımcımız Hatice Özkan ve öğretmenlerimiz Sibel Demir ve proje öğrencileri tarafından öğrencilerde vatanperverlik duygularını güçlendirmek ve terörizme karşı el ele vermek birincil amacımızdır" dedi. Programda proje tanıtımı, video gösterimi ve şiir-müzik dinletileri, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç