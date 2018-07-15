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15 Temmuz 2018 23:46

Edremit’te binler Milli Birlik Yürüyüşünde buluştu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Türk Milletinin destansı direnişini anmak için Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Edremit’te binler Milli Birlik Yürüyüşünde buluştu

15 Temmuz 2018 23:46


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde saat 22.00’da Şehit Hamdibey Meydanında toplanan binlerce Edremitli ve tatilci Mehteran takımı eşliğinde Azarbeycan Bulvarı, Menderes Bulvarı güzergahını takip ederek Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Edremit halkının yanı sınar tatilcilerinde yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Mehter gösterisinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı halka seslendi. Yürüyüş ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkan Vekili Ahmet Özkoca, daire amirleri, muhtarlar, öğrenciler, ilçe halkı ve çok sayıda tatilci katıldı.




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