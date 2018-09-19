Edremit'te bisiklet turu ilgi gördü

Şehirleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve bunları desteklemeye, bireyleri arabaya alternatif ulaşım yöntemlerini kullanmaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası Türkiye'nin farklı kentlerinde olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Düzenlenen bisiklet farkındalık turu Edremit Meslek Yüksek Okulu bahçesinden başlayarak ilçenin tarihi sokakları ve caddeleri esas alınarak kat edildi. Bisiklet turunun son bölümü ise Edremit Belediyesi'nin çevre yolu kenarına yaptığı yeni bisiklet yolu üzerinden Bahçıvanlar Kahvesi mevkiinde son buldu. Bisiklet turuna 65 bisikletli katıldı.

Etkinliğe katılan Akçay Bisiklet Grubu Kurucusu Esma Alkan “Avrupa hareketlilik haftası kapsamında, Edremit Belediyesi ve Avrupa Birliğinin ortaklaşa yaptığı etkinlikler içerisinde bisiklet farkındalık turu bu gün bizim yaptığımız. İnsanları bisiklete binmeye teşvik etmek, hem ekonomik, hem ucuz, hem hava kirliliği oluşturmuyor. Sağlık açısından gerekli.”dedi.

Edremit Belediye Başkan Vekili Şengül Sönmez ise “Yeni etkinlikler istiyoruz. Lütfen insanların trafiği rahatlatmak adına bisiklet kullanmalarını özellikle istiyoruz. Çokta mutluyuz bu etkinlik yapıldığı için” dedi. Katılımcılara tur sonunda Belediye Başkan Vekili Şengül Sönmez ve Başkan Yardımcıları Mehmet Ertaş, Metin Tunçer ve Tamer Acar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.